Міжбанк закрився курсом вище 27 грн/долар

Долар виріс на 14 копійок, євро на 26 копійок

Курс доллара на межбанке в продаже 15 марта 2019 года вырос на 14 копеек до 27,06 грн/доллар, курс в покупке до 27,020 рн/доллар. Курс евро в продаже вырос на 26 копеек до 30,67 грн/евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 27,0200 - 27,0600 грн/доллар, евро 30,6325 - 30,6779 грн/евро, российский рубль 0,4145 - 0,4153 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 27,0200 27,0600

EUR/UAH 30,6325 30,6779

RUB/UAH 0,4145 0,4153

Напомним, 14 марта 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 26,8700- 26,9200 грн/доллар, евро 30,3684 - 30,4142 грн/евро, российский рубль 0,4102 - 0,4111 грн/рубль.

Справочное значение курса доллара на 15 марта составило 27,00 гривен за доллар. Опубликованный Нацбанком справочный курс доллара на 12:00 составил 27,0037 гривен за доллар, что на 34 копейки выше, чем установленный 14 марта (26,6670 за доллар).

Национальный банк Украины (НБУ) на 18 марта 2019 года установил официальный курс на уровне 27,01 грн/доллар, что на 30 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 18 марта установлен на таком уровне: 2701,4849 гривен за 100 долларов (+29,8361 гривен).