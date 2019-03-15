ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

НБУ підвищив довідковий курс долара до 27 грн/долар

Новини » Фінанси    15.03.2019 - 12:23
НБУ підвищив довідковий курс долара до 27 грн/долар
Фото: Обмін валют (Віталій Носач, РБК-Україна)

Курс долара виріс на 34 копійки

Довідкове значення курсу долара 15 березня склало 27,00 гривень за долар. Відповідні дані оприлюднені на сайті Національного банку України.

Опублікований Нацбанком довідковий курс долара на 12:00 склав 27,0037 гривень за долар, що на 34 копійки вище, ніж встановлений 14 березня (26,6670 за долар).

Зазначимо, Національний банк публікує довідкове значення курсу гривні до долара згідно з укладеними на міжбанківському валютному ринку операціями станом на 12:00, щоб надавати суб'єктам ринку оперативний індикатор курсу.

Нагадаємо, курс долара на відкритті міжбанківського валютного ринку 15 березня 2019 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу знизився на 3 копійки до 26,89 грн/долар, курс купівлі - 26,84 гривень за долар. Курс євро в продажу зріс на 4 копійки до 30,45 гривень за євро.

У той же час в обмінних пунктах у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем виріс на 25 копійок до 27,15 гривень за долар, купівлі на 13 копійок до 26,85 гривень за долар. Курс євро в продажу зріс на 30 копійок до 30,81 гривень за євро.

Долар і євро стрімко дорожчають на готівковому ринку Міжбанк відкрився невеликим зниженням курс долара
Теми: Курс долара
Новини України Курс долараКурс гривнікурс НБУ
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся