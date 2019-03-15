НБУ підвищив довідковий курс долара до 27 грн/долар

Фото: Обмін валют (Віталій Носач, РБК-Україна)

Курс долара виріс на 34 копійки

Довідкове значення курсу долара 15 березня склало 27,00 гривень за долар. Відповідні дані оприлюднені на сайті Національного банку України.

Опублікований Нацбанком довідковий курс долара на 12:00 склав 27,0037 гривень за долар, що на 34 копійки вище, ніж встановлений 14 березня (26,6670 за долар).

Зазначимо, Національний банк публікує довідкове значення курсу гривні до долара згідно з укладеними на міжбанківському валютному ринку операціями станом на 12:00, щоб надавати суб'єктам ринку оперативний індикатор курсу.

Нагадаємо, курс долара на відкритті міжбанківського валютного ринку 15 березня 2019 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу знизився на 3 копійки до 26,89 грн/долар, курс купівлі - 26,84 гривень за долар. Курс євро в продажу зріс на 4 копійки до 30,45 гривень за євро.

У той же час в обмінних пунктах у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем виріс на 25 копійок до 27,15 гривень за долар, купівлі на 13 копійок до 26,85 гривень за долар. Курс євро в продажу зріс на 30 копійок до 30,81 гривень за євро.