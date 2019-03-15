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НБУ підвищив офіційний курс до 27 грн/долар

Новини » Фінанси    15.03.2019 - 16:00
НБУ підвищив офіційний курс до 27 грн/долар
Фото: колаж (Pixabay)

Курс долара виріс на 30 копійок

Національний банк України (НБУ) на 18 березня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 27,01 грн/долар, що на 30 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 18 березня встановлено на такому рівні: 2701,4849 гривень за 100 доларів (+29,8361 гривень).

При цьому курс долара на 15 березня становить 2671,6488 гривень за 100 доларів.

НБУ підвищив офіційний курс до 27 грн/долар

Скріншот (bank.gov.ua)

Довідкове значення курсу долара 15 березня склало 27,00 гривень за долар. Опублікований Нацбанком довідковий курс долара на 12:00 склав 27,0037 гривень за долар, що на 34 копійки вище, ніж встановлений 14 березня (26,6670 за долар).

Нагадаємо, курс долара на відкритті міжбанківського валютного ринку 15 березня 2019 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу знизився на 3 копійки до 26,89 грн/долар, курс купівлі - 26,84 гривень за долар. Курс євро в продажу зріс на 4 копійки до 30,45 гривень за євро.

У той же час в обмінних пунктах у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем виріс на 25 копійок до 27,15 гривень за долар, купівлі на 13 копійок до 26,85 гривень за долар. Курс євро в продажу зріс на 30 копійок до 30,81 гривень за євро.

Курс долара на міжбанку піднявся вище рівня 27 грн/долар НБУ підвищив довідковий курс долара до 27 грн/долар
Теми: Курс долара
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