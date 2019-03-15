НБУ підвищив офіційний курс до 27 грн/долар

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Курс долара виріс на 30 копійок

Національний банк України (НБУ) на 18 березня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 27,01 грн/долар, що на 30 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 18 березня встановлено на такому рівні: 2701,4849 гривень за 100 доларів (+29,8361 гривень).

При цьому курс долара на 15 березня становить 2671,6488 гривень за 100 доларів.

Скріншот (bank.gov.ua)

Довідкове значення курсу долара 15 березня склало 27,00 гривень за долар. Опублікований Нацбанком довідковий курс долара на 12:00 склав 27,0037 гривень за долар, що на 34 копійки вище, ніж встановлений 14 березня (26,6670 за долар).

Нагадаємо, курс долара на відкритті міжбанківського валютного ринку 15 березня 2019 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу знизився на 3 копійки до 26,89 грн/долар, курс купівлі - 26,84 гривень за долар. Курс євро в продажу зріс на 4 копійки до 30,45 гривень за євро.

У той же час в обмінних пунктах у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем виріс на 25 копійок до 27,15 гривень за долар, купівлі на 13 копійок до 26,85 гривень за долар. Курс євро в продажу зріс на 30 копійок до 30,81 гривень за євро.