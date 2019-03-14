Міжбанк закрився зростанням долара та євро

Фото: колаж (Pixabay)

Долар зріс на 15 копійок, євро-на 15 копійок

Курс долара на міжбанку в продажу 14 березня 2019 року зріс на 15 копійок до 26,92 грн/долар, курс купівлі до 26,87 грн/долар. Курс євро в продажу зріс на 15 копійок до 30,41 грн/євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 26,8700 - 26,9200 грн/долар, євро 30,3684 - 30,4142 грн/євро, російський рубль 0,4102 - 0,4111 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 26,8700 26,9200

EUR/UAH 30,3684 30,4142

RUB/UAH 0,4102 0,4111

Нагадаємо, 13 березня 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 26,7350 - 26,7700 грн/долар, євро 30,2265 - 30,2634 грн/євро, російський рубль 0,4082 - 0,4092 грн/рубль

Довідкове значення курсу долара на 14 березня склало 26,66 гривень за долар. Опублікований Нацбанком довідковий курс долара на 12:00 склав 26,6670 гривень за долар, що на 2 копійки нижче, ніж встановлений 13 березня (26,6830 за долар).

Національний банк України (НБУ) на 15 березня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 26,71 грн/долар, що на 1 копійку вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 15 березня встановлено на такому рівні: 2671,6488 гривень за 100 доларів (+1,3557 гривень).