Курс долара на 30 квітня впав нижче 27 гривень вперше 1,5 місяці

Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)

НБУ опустив офіційний курс долара нижче психологічної позначки

Національний банк України (НБУ) на 30 квітня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 26,97 гривень за долар, що на 7 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 30 квітня встановлено на такому рівні: 26,9714 гривень за 1 долар (-0,0771 грн). При цьому курс долара на 29 квітня становить 27,0485 гривень за 1 долар.

Скріншот (bank.gov.ua)

Відзначимо, в останній раз курс долара був нижче 27 гривень - 26,5249 гривень за долар. Після цього він піднявся вище 28 гривень, однак у квітні коливався в діапазоні від 27 до 28 гривень.

Скріншот (bank.gov.ua)

Нагадаємо, 29 квітня міжбанківський валютний ринок відкрився зниженням курсу долара. У продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 1 копійку до 27,02 гривень за долар, курс купівлі до 26,99 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 5 копійок до 29,35 гривень за євро. Після 12:00 курс долара впав нижче 27 гривень.

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив на 29 квітня довідковий курс на рівні 26,97 грн/долар, знизивши його порівняно з 28 квітня (27,05 грн).

У той же час в обмінних пунктах України 29 квітня курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 12 копійок до 27,20 гривень за долар, курс євро знизився на 7 копійок до 29,47 гривень за євро.

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 26,95 (27,01 - 28 квітня), продажу - 27,20 (27,32 - 28 квітня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 29,04 (29,02 - 28 квітня), продажу - 29,47 (29,54 - 28 квітня) грн за євро. Середній курс купівлі рубля становить 3,21 (3,19 - 28 квітня), продажу 3,68 (3,66 - 28 квітня) грн за 10 рублів.