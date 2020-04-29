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Курс долара на міжбанку впав нижче психологічного рівня

Новини » Економіка     29.04.2020 - 17:12
Курс долара на міжбанку впав нижче психологічного рівня
Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)

Безготівковий долар коштує дешевше до 27 гривень

Курс долара на міжбанку в продажу 29 квітня 2020 року у порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 7 копійок до 26,96 гривень за долар, курс купівлі до 26,93 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 3 копійки до 29,27 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 26,9300 - 26,9600 грн/долар, євро 29,2567 - 29,2785 грн/євро, російський рубль 0,3668 - 0,3675 грн/рубль.

Валюта

Bid

Offer

USD/UAH

26,9300

26,9600

EUR/UAH

29,2567

29,2785

RUB/UAH

0,3668

0,3675

Курс долара на міжбанку впав нижче психологічного рівня

Нагадаємо, 28 квітня 2020 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 27,0050 - 27,0350 грн/долар, євро 29,2761 - 29,3086 грн/євро, російський рубль 0,3645 - 0,3652 грн/рубль.

У той же час в обмінних пунктах України 29 квітня курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 12 копійок до 27,20 гривень за долар, курс євро знизився на 7 копійок до 29,47 гривень за євро.

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 26,95 (27,01 - 28 квітня), продажу - 27,20 (27,32 - 28 квітня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 29,04 (29,02 - 28 квітня), продажу - 29,47 (29,54 - 28 квітня) грн за євро. Середній курс купівлі рубля становить 3,21 (3,19 - 28 квітня), продажу 3,68 (3,66 - 28 квітня) грн за 10 рублів.

Національний банк України (НБУ) на 30 квітня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 26,97 гривень за долар, що на 7 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 30 квітня встановлено на такому рівні: 26,9714 гривень за 1 долар (-0,0771 грн). При цьому курс долара на 29 квітня становить 27,0485 гривень за 1 долар.

Курс долара впав нижче 27 гривень вперше з середини березня Нижче психологічної позначки: що відбувається з курсом долара 29 квітня
Теми: Курс долара
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