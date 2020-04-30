НБУ знизив офіційний курс долара на 4 травня

Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар коштує дешевше 27 гривень

Національний банк України (НБУ) на 4 травня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 26,95 гривень за долар, що на 2 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 4 травня встановлено на такому рівні: 26,9592 гривень за 1 долар (-0,0122 грн). При цьому курс долара на 30 квітня становить 26,9714 гривень за 1 долар.

Скріншот (bank.gov.ua)

Нагадаємо, 30 квітня міжбанківський валютний ринок відкрився зростанням курсу долара. у продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 7 копійок до 27,03 гривень за долар, курс купівлі до 27,00 гривень за долар. Курс євро у продажу виріс на 12 копійок до 29,39 гривень за євро. Після 12:00 курс долара впав нижче 27 гривень.

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив на 30 квітня довідковий курс на рівні 26,97 грн/долар, не змінивши його порівняно з 29 квітня (26,97 грн).

У той же час в обмінних пунктах України 30 квітня курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 1 копійку до 27,19 гривень за долар, курс євро знизився на 2 копійки до 29,45 гривень за євро.

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 26,93 (26,95 - 29 квітня), продажу - 27,19 (27,20 - 29 квітня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 29,03 (29,04 - 29 квітня), продажу - 29,45 (29,47 - 29 квітня) грн за євро. Середній курс купівлі рубля становить 3,21 (3,21 - 29 квітня), продажу 3,68 (3,68 - 29 квітня) грн за 10 рублів.