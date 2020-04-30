Нижче психологічного рівня: що відбувається з курсом долара 30 квітня

Фото: Обмін валют (Віталій Носач, РБК-Україна)

Довідковий курс НБУ знаходиться нижче 27 гривень за долар

В обмінних пунктах України сьогодні, 30 квітня 2020 року, в 12:00 курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 1 копійку до 27,19 гривень за долар, курс євро знизився на 2 копійки до 29,45 гривень за євро. Про це свідчать дані моніторингу РБК-Україна.

Готівковий ринок

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 26,93 (26,95 - 29 квітня), продажу - 27,19 (27,20 - 29 квітня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 29,03 (29,04 - 29 квітня), продажу - 29,45 (29,47 - 29 квітня) грн за євро. Середній курс купівлі рубля становить 3,21 (3,21 - 29 квітня), продажу 3,68 (3,68 - 29 квітня) грн за 10 рублів.

Міжбанк

Нагадаємо, 30 квітня міжбанківський валютний ринок відкрився зростанням курсу долара. у продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 7 копійок до 27,03 гривень за долар, курс купівлі до 27,00 гривень за долар. Курс євро у продажу виріс на 12 копійок до 29,39 гривень за євро. Після 12:00 курс долара впав нижче 27 гривень.

Курс НБУ

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив на 30 квітня довідковий курс на рівні 26,97 грн/долар, не змінивши його порівняно з 29 квітня (26,97 грн). Таким чином, офіційний курс НБУ на наступний день буде встановлено приблизно на цьому рівні.

Курси в банках

Найбільші банки встановили курс долара в межах 27,00 - 27,15 грн/долар, знизивши його у порівнянні з попереднім днем.

Нагадаємо, 28 квітня Мінфін повернувся на ринок і розмістив держоблігації майже на 10 млрд грн. Мінфін розмістив гривневі ОВДП на 5,377 млрд грн і доларові на 154 млн доларів.

Національний банк (НБУ) оприлюднив графік проведення тендерів з підтримання ліквідності банків терміном до 90 днів, а також за надання довгострокового рефінансування від 1 до 5 років. Перший тендер з надання довгострокового рефінансування відбудеться вже 8 травня, а наступного - 12 червня.