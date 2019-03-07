Міжбанк закрився подальшим зниженням євро і долара

Фото: колаж (Pixabay)

Долар впав ще на 16 копійок

Курс долара на міжбанку в продажу 7 березня 2019 року знизився на 9 копійок до 26,38 грн/долар, курс купівлі до 26,36 грн/долар. Курс євро на продажу знизився на 31 копійку до 29,62 грн/євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 26,3600 -26,3850 грн/долар, євро 29,6022 - 29,6277 грн/євро, російський рубль 0,3988 - 0,3993 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 26,3600 26,3850

EUR/UAH 29,6022 29,6277

RUB/UAH 0,3988 0,3993

Нагадаємо, 6 березня 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 26,4400 - 26,4700 грн/долар, євро 29,8983 - 29,9322 грн/євро, російський рубль 0,4007 - 0,4016 грн/рубль.

Довідкове значення курсу долара на 7 березня склало 26,39 гривень за долар. Опублікований Нацбанком довідковий курс долара на 12:00 склав 26,3926 гривень за долар, що на 9 копійок нижче, ніж встановлений 6 березня (26,4884 за долар).

Національний банк України (НБУ) на 11 березня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 26,38 грн/долар, що на 10 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 11 березня встановлено на такому рівні: 2638,9167 гривень за 100 доларів (-9,1975 гривень).