Міжбанк закрився подальшим зниженням євро і долара

Фото: колаж (Pixabay)

Долар впав ще на 16 копійок

Курс долара на міжбанку в продажу 6 березня 2019 року знизився на 16 копійок до 26,47 грн/долар, курс купівлі 26,44 грн/долар. Курс євро в продажу знизився на 23 копійки до 29,93 грн/євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 26,4400 - 26,4700 грн/долар, євро 29,8983 - 29,9322 грн/євро, російський рубль 0,4007 - 0,4016 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 26,4400 26,4700

EUR/UAH 29,8983 29,9322

RUB/UAH 0,4007 0,4016

Нагадаємо, 5 березня 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 26,6000 - 26,6300 грн/долар, євро 30,1298 - 30,1611 грн/євро, російський рубль 0,4043 - 0,4050 грн/рубль.

Довідкове значення курсу долара на 6 березня склало 26,48 гривень за долар. Опублікований Нацбанком довідковий курс долара на 12:00 склав 26,4884 гривень за долар, що на 29 копійок нижче, ніж встановлений 5 березня (26,7713 за долар).

Національний банк України (НБУ) на 7 березня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 26,48 грн/долар, що на 28 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 7 березня встановлено на такому рівні: 2648,1142 гривень за 100 доларів (-28,1234 гривень).