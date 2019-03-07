ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

НБУ знизив офіційний курс долара

Новини » Фінанси    07.03.2019 - 16:25
НБУ знизив офіційний курс долара
Фото: колаж (Pixabay)

Курс долара знизився на 10 копійок

Національний банк України (НБУ) на 11 березня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 26,38 грн/долар, що на 10 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 11 березня встановлено на такому рівні: 2638,9167 гривень за 100 доларів (-9,1975 гривень).

При цьому курс долара на 7 березня становить 2648,1142 гривень за 100 доларів.

НБУ знизив офіційний курс долара

Скріншот (bank.gov.ua)

Довідкове значення курсу долара на 7 березня склало 26,39 гривень за долар. Опублікований Нацбанком довідковий курс долара на 12:00 склав 26,3926 гривень за долар, що на 9 копійок нижче, ніж встановлений 6 березня (26,4884 за долар).

Нагадаємо, курс долара на відкритті міжбанківського валютного ринку 7 березня 2019 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу знизився на 8 копійок до 26,39 грн/долар, курс купівлі до 26,37 гривень за долар. Курс євро в продажу знизився на 8 копійок до 29,85 гривень за євро.

У той же час в обмінних пунктах курс долара на продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 13 копійок до 26,53 гривень за долар, купівлі на 12 копійок до 26,30 гривень за долар. Курс євро у продажу впав на 22 копійки до 30,11 гривень за євро.

НБУ назвав чотири причини різкого зміцнення гривні НБУ знизив довідковий курс долара
Теми: Курс долара
Новини України Курс доларакурсы валюткурс НБУ
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся