НБУ знизив офіційний курс долара

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Курс долара знизився на 10 копійок

Національний банк України (НБУ) на 11 березня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 26,38 грн/долар, що на 10 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 11 березня встановлено на такому рівні: 2638,9167 гривень за 100 доларів (-9,1975 гривень).

При цьому курс долара на 7 березня становить 2648,1142 гривень за 100 доларів.

Скріншот (bank.gov.ua)

Довідкове значення курсу долара на 7 березня склало 26,39 гривень за долар. Опублікований Нацбанком довідковий курс долара на 12:00 склав 26,3926 гривень за долар, що на 9 копійок нижче, ніж встановлений 6 березня (26,4884 за долар).

Нагадаємо, курс долара на відкритті міжбанківського валютного ринку 7 березня 2019 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу знизився на 8 копійок до 26,39 грн/долар, курс купівлі до 26,37 гривень за долар. Курс євро в продажу знизився на 8 копійок до 29,85 гривень за євро.

У той же час в обмінних пунктах курс долара на продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 13 копійок до 26,53 гривень за долар, купівлі на 12 копійок до 26,30 гривень за долар. Курс євро у продажу впав на 22 копійки до 30,11 гривень за євро.