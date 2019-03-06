Міжбанк закрився подальшим зниженням євро і долара

Долар впав ще на 16 копійок

Курс доллара на межбанке в продаже 6 марта 2019 года снизился на 16 копеек до 26,47 грн/доллар, курс в покупке 26,44 грн/доллар. Курс евро в продаже снизился на 23 копейки до 29,93 грн/евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 26,4400 - 26,4700 грн/доллар, евро 29,8983 - 29,9322 грн/евро, российский рубль 0,4007 - 0,4016 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 26,4400 26,4700

EUR/UAH 29,8983 29,9322

RUB/UAH 0,4007 0,4016

Напомним, 5 марта 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 26,6000 - 26,6300 грн/доллар, евро 30,1298 - 30,1611 грн/евро, российский рубль 0,4043 - 0,4050 грн/рубль.

Справочное значение курса доллара на 6 марта составило 26,48 гривен за доллар. Опубликованный Нацбанком справочный курс доллара на 12:00 составил 26,4884 гривен за доллар, что на 29 копеек ниже, чем установленный 5 марта (26,7713 за доллар).

Национальный банк Украины (НБУ) на 7 марта 2019 года установил официальный курс на уровне 26,48 грн/доллар, что на 28 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 7 марта установлен на таком уровне: 2648,1142 гривен за 100 долларов (-28,1234 гривен).