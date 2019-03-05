Курс долара прискорив падіння на міжбанку

Фото: колаж (Pixabay)

Долар впав на 21 копійку

Курс долара на міжбанку в продажу 5 березня 2019 року знизився на 21 копійку до 26,63 грн/долар, курс купівлі 26,60 грн/долар. Курс євро в продажу знизився на 23 копійки до 30,16 грн/євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 26,6000 - 26,6300 грн/долар, євро 30,1298 - 30,1611 грн/євро, російський рубль 0,4043 - 0,4050 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 26,6000 26,6300

EUR/UAH 30,1298 30,1611

RUB/UAH 0,4043 0,4050

Нагадаємо, 4 березня 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 26,8150 - 26,8450 грн/долар, євро 30,3653 - 30,3965 грн/євро, російський рубль 0,4080 - 0,4085 грн/рубль.

Довідкове значення курсу долара на 5 березня склало 26,77 гривень за долар. Опублікований Нацбанком довідковий курс долара на 12:00 склав 26,7713 гривень за долар, що на 5 копійок нижче, ніж встановлений 4 березня (26,8206 за долар).

Національний банк України (НБУ) на 6 березня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 26,76 грн/долар, що на 6 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 6 березня встановлено на такому рівні: 2676,2376 гривень за 100 доларів (-6,4707 гривень).