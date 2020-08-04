Міжбанк відкрився зниженням курсу долара

Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар коливається вище рівня 27,80

Курс долара на міжбанку за станом на 10:30 4 серпня 2020 року в продажу в порівнянні з закриттям попередньої сесії знизився на 2 копійки до 27,84 гривень за долар, курс купівлі до 27,82 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 17 копійок до 32,83 гривень за євро.

Про це свідчать дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 27,8200 - 27,8400 грн/долар, євро 32,8136 - 32,8372 грн/євро, російський рубль 0,3792 - 0,3796 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 27,8200 27,8400 EUR/UAH 32,8136 32,8372 RUB/UAH 0,3792 0,3796

Відзначимо, 3 серпня торги по долару закрилися в діапазоні 27,8400 - 27,8600 грн/долар, євро 32,6368 - 32,6602 грн/євро, російський рубль 0,3765 - 0,3772 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 4 серпня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 27,73 гривень за долар, що на 6 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Нагадаємо, Національний банк України протягом тижня 27-31 липня 2020 року купив на міжбанківському валютному ринку 38,00 млн доларів і не проводив інтервенції з продажу валюти.

Проте за підсумками липня сформувалося від'ємне сальдо в 368,70 млн доларів. Всього центробанк купив 130,00 млн доларів і продав 498,70 млн доларів.

У НБУ вважають, що тимчасовий зростання турбулентності на валютному ринку і девальвація гривні в липні обумовлені ситуативними, психологічними чинниками