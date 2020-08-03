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Курс долара виріс на міжбанку

Київ, Понеділок 03 серпня 2020 17:05
Курс долара виріс на міжбанку
Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Долар піднімається до рівня 28 гривень

Курс долара на міжбанку в продажу 3 серпня 2020 року порівняно із закриттям попередньої сесії виріс на 12 копійок до 27,86 гривень за долар, курс купівлі до 27,84 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 12 копійок до 32,66 гривень за євро.

Про це свідчать дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 27,8400 - 27,8600 грн/долар, євро 32,6368 - 32,6602 грн/євро, російський рубль 0,3765 - 0,3772 грн/рубль.

Валюта

Bid

Offer

USD/UAH

27,8400

27,8600

EUR/UAH

32,6368

32,6602

RUB/UAH

0,3765

0,3772

Курс долара виріс на міжбанку

Зазначимо, 31 липня торги по долару закрилися в діапазоні 27,7100 - 27,7400 грн/долар, євро 32,7559 - 32,7886 грн/євро, російський рубль 0,3739 - 0,3747 грн/рубль.

Готівковий ринок

В обмінних пунктах України сьогодні, 3 серпня 2020 року, в 12:00 курс долара на продажу в порівнянні з попереднім робочим днем виріс на 2 копійки до 27,78 гривень за долар. Курс євро знизився на 5 копійок до 32,86 гривень за євро.

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 27,54 (27,54 - 31 липня), продажу - 27,78 (27,76 - 31 липня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 32,13 (32,27 - 31 липня), продажу - 32,86 (32,91 - 31 липня) грн за євро. Середній курс купівлі російського рубля становить 3,43 (3,50 - 31 липня), продажу 3,83 (3,90 - 31 липня) грн за 10 рублів.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 4 серпня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 27,73 гривень за долар, що на 6 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 4 серпня встановлено на такому рівні: 27,7365 гривень за 1 долар (+0,0567 грн). При цьому курс долара на 3 серпня становить 27,6798 гривень за 1 долар.

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