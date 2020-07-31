НБУ назвав причину девальвації гривні у липні

Фото: Національний банк (Віталій Носач, РБК-Україна)

Подорожчання долара за місяць на 1 гривню відбулося через психологічні чинники

У липні 2020 року на валютному ринку спостерігалася тенденція до знецінення гривні. Національний банк України (НБУ) підтримував курс та продавав долари.

Про це йдеться в "Інфляційному звіті" НБУ за липень.

"Тимчасове зростання турбулентності на валютному ринку та девальвація гривні у липні зумовлювалися ситуативними психологічними чинниками", - йдеться у звіті.

Як зазначається в документі, НБУ продовжував згладжувати коливання на ринку - "сальдо інтервенцій за результатами місяця було від’ємним".

У НБУ наголошують, що у ІІ кварталі 2020 року ревальваційний тиск на валютному ринку забезпечувався значною пропозицією іноземної валюти завдяки надходженням від традиційних експортно-орієнтованих галузей (зокрема АПК) та "Нафтогазу" за одночасних стриманих платежів за імпорт.

"Це дало змогу НБУ відновити купівлю іноземної валюти, не протидіючи тенденціям, що переважали на ринку, та компенсувати значний обсяг її продажу для задоволення ажіотажного попиту в березні", - йдеться в документі.

Відзначимо, офіційний курс долара до гривні за липень зріс на 3,7% з 26,69 гривень за долар до 27,69 гривень за долар.

Нагадаємо, заступник глави НБУ Дмитро Сологуб заявив, що причинами різкого зростання курсу долара до гривні в липні-2020 стали психологічні фактори.

На його думку, "немає іншого пояснення, ніж те, що це в принципі викликано публічними заявами про те, що потрібна девальвація, що гривня буде падати".

Як повідомляло РБК-Україна, Національний банк України протягом червня купив на міжбанківському валютному ринку 1 155,0 млн доларів.

При цьому центробанк не проводив інтервенції з продажу валюти. Червень став третім місяцем після квітня і травня, коли НБУ викуповував валюту в резерви, витрачену для погашення ажіотажного попиту у березні.