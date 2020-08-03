НБУ підвищив офіційний курс долара

Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар подорожчав на 6 копійок

Національний банк України (НБУ) на 4 серпня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 27,73 гривень за долар. Курс на 6 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 4 серпня встановлено на такому рівні: 27,7365 гривень за 1 долар (+0,0567 грн). При цьому курс долара на 3 серпня становить 27,6798 гривень за 1 долар.

Скріншот (bank.gov.ua)

Міжбанк

Курс долара на міжбанку за станом на 10:30 3 серпня 2020 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 2 копійки до 27,72 гривень за долар, курс купівлі до 27,70 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився ос на 18 копійок до 32,55 гривень за євро.

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив на 3 серпня довідковий курс на рівні 27,69 грн/долар, підвищивши його в порівнянні з 31 липня (27,66 грн).

Готівковий ринок

В обмінних пунктах України сьогодні, 3 серпня 2020 року, в 12:00 курс долара на продажу в порівнянні з попереднім робочим днем виріс на 2 копійки до 27,78 гривень за долар. Курс євро знизився на 5 копійок до 32,86 гривень за євро.

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 27,54 (27,54 - 31 липня), продажу - 27,78 (27,76 - 31 липня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 32,13 (32,27 - 31 липня), продажу - 32,86 (32,91 - 31 липня) грн за євро. Середній курс купівлі російського рубля становить 3,43 (3,50 - 31 липня), продажу 3,83 (3,90 - 31 липня) грн за 10 рублів.