НБУ знизив офіційний курс долара

Фото: курс долара (прес-служба НБУ)

Долар подешевшав на 2 копійки

Національний банк України (НБУ) на 3 серпня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 27,67 гривень за долар. Курс на 2 копійки нижче .

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 3 серпня встановлено на такому рівні: 27,6798 гривень за 1 долар (-0,0115 грн). При цьому курс долара на 31 липня становить 27,6913 гривень за 1 долар.

Скріншот (bank.gov.ua)

Міжбанк

Курс долара на міжбанку за станом на 10:30 31 липня 2020 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 3 копійки до 27,67 гривень за долар, курс купівлі до 27,65 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 22 копійки до 32,91 гривень за євро.

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив на 31 липня довідковий курс на рівні 27,66 грн/долар, знизивши його порівняно з 30 липня (27,69 грн).

Готівковий ринок

В обмінних пунктах України сьогодні, 31 липня 2020 року, в 12:00 курс долара на продажу в порівнянні з попереднім робочим днем виріс на 2 копійки до 27,76 гривень за долар. Курс євро виріс на 36 копійок до 32,91 гривень за євро.

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 27,54 (27,51 - 30 липня), продажу - 27,76 (27,74 - 30 липня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 32,27 (32,00 - 30 липня), продажу - 32,91 (32,55 - 30 липня) грн за євро. Середній курс купівлі російського рубля становить 3,50 (3,50 - 30 липня), продажу 3,90 (3,90 - 30 липня) грн за 10 рублів.