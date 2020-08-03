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Міжбанк відкрився зниженням курсу долара

Київ, Понеділок 03 серпня 2020 10:57
Міжбанк відкрився зниженням курсу долара
Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Долар коливається біля рівня 27,70

Курс долара на міжбанку за станом на 10:30 3 серпня 2020 року в продажу в порівнянні з закриттям попередньої сесії знизився на 2 копійки до 27,72 гривень за долар, курс купівлі до 27,70 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився ос на 18 копійок до 32,55 гривень за євро.

Про це свідчать дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 27,7000 - 27,7200 грн/долар, євро 32,5779 - 32,6014 грн/євро, російський рубль 0,3740 - 0,3746 грн/рубль.

Валюта

Bid

Offer

USD/UAH

27,7000

27,7200

EUR/UAH

32,5779

32,6014

RUB/UAH

0,3740

0,3746

Міжбанк відкрився зниженням курсу долара

Зазначимо, 31 липня торги по долару закрилися в діапазоні 27,7100 - 27,7400 грн/долар, євро 32,7559 - 32,7886 грн/євро, російський рубль 0,3739 - 0,3747 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 3 серпня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 27,67 гривень за долар, що на 2 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Нагадаємо, Національний банк України протягом тижня 27-31 липня 2020 року купив на міжбанківському валютному ринку 38,00 млн доларів і не проводив інтервенції з продажу валюти.

Проте за підсумками липня сформувалося від'ємне сальдо в 368,70 млн доларів. Всього центробанк купив 130,00 млн доларів і продав 498,70 млн доларів.

Відзначимо, Кабінет міністрів схвалив "Прогноз економічного і соціального розвитку України на 2021 - 2023 роки", згідно з яким обмінний курс протягом 2021 року в середньому становитиме 29,1 гривень за долар, на кінець року - 28,8 гривень.

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