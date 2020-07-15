Міжбанк відкрився зниженням курсу долара

Курс долара на міжбанку за станом на 10:30 15 липня 2020 року в продажу в порівнянні з закриттям попередньої сесії знизився на 1 копійку до 27,09 гривень за долар, курс купівлі до 27,06 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 3 копійки до 30,90 гривень за євро.

Про це свідчать дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 27,0600 - 27,0900 грн/долар, євро 30,8727 - 30,9069 грн/євро, російський рубль 0,3822 - 0,3828 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 27,0600 27,0900 EUR/UAH 30,8727 30,9069 RUB/UAH 0,3822 0,3828

Відзначимо, 14 липня, торги по долару закрилися в діапазоні 27,0800 - 27,1000 грн/долар, євро 30,8522 - 30,8723 грн/євро, російський рубль 0,3810 - 0,3815 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 15 липня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 27,14 гривень за долар, що на 6 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Згідно з прогнозами аналітиків групи ICU, на цьому тижні валютний курс продовжить коливатися близько 27 гривень/долар.

При цьому головний фактор, що впливає на ринок, - призначення нового голови НБУ, тому вагомим буде як оприлюднення кандидатури, так і голосування у Верховній раді.

Нагадаємо, глава МВФ Крісталіна Георгієва нагадала про необхідність збереження незалежності Національного банку України.