Міжбанк відкрився зниженням курсу долара

Долар торгується нижче рівня 27,10 гривень
Курс долара на міжбанку за станом на 10:30 15 липня 2020 року в продажу в порівнянні з закриттям попередньої сесії знизився на 1 копійку до 27,09 гривень за долар, курс купівлі до 27,06 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 3 копійки до 30,90 гривень за євро.
Про це свідчать дані компанії "Укрділінг".
Сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 27,0600 - 27,0900 грн/долар, євро 30,8727 - 30,9069 грн/євро, російський рубль 0,3822 - 0,3828 грн/рубль.
|
Валюта
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Bid
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Offer
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USD/UAH
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27,0600
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27,0900
|
EUR/UAH
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30,8727
|
30,9069
|
RUB/UAH
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0,3822
|
0,3828
Відзначимо, 14 липня, торги по долару закрилися в діапазоні 27,0800 - 27,1000 грн/долар, євро 30,8522 - 30,8723 грн/євро, російський рубль 0,3810 - 0,3815 грн/рубль.
Національний банк України (НБУ) на 15 липня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 27,14 гривень за долар, що на 6 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем.
Згідно з прогнозами аналітиків групи ICU, на цьому тижні валютний курс продовжить коливатися близько 27 гривень/долар.
При цьому головний фактор, що впливає на ринок, - призначення нового голови НБУ, тому вагомим буде як оприлюднення кандидатури, так і голосування у Верховній раді.
Нагадаємо, глава МВФ Крісталіна Георгієва нагадала про необхідність збереження незалежності Національного банку України.