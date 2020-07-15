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Що буде з курсом долара: аналітик дав прогноз до кінця тижня

Київ, Середа 15 липня 2020 07:00
Що буде з курсом долара: аналітик дав прогноз до кінця тижня
Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

На курс безпосередньо впливатиме призначення нового голови НБУ

Цього тижня валютний курс продовжить коливатися близько 27 гривень/долар. Можливі відхилення до 30 копійок у кожен бік.

Про це РБК-Україна сказав старший фінансовий аналітик групи ICU Тарас Котович.

"Головний чинник, що впливатиме на ринок, - призначення нового голови НБУ, тому вагомим буде як оприлюднення кандидатури, так і голосування у Верховній раді", - відзначив він.

За його словами, загалом відставка голови НБУ Якова Смолія на початку липня спровокувала лише короткочасну хвилю попиту на валюту, і в цілому курс стабілізувався близько 27 гривень/долар.

"Але цього тижня коливання можуть повернутися через процес призначення нового очільника НБУ", - додав він.

Аналітик нагадав, що курс минулого тижня коливався близько рівня 27 гривень/долар, до того ж більшу частину тижня був нижче нього.

Як повідомляло РБК-Україна, Верховна рада може призначити нового главу Національного банку України до кінця цього тижня.

Однак у фракції "Слуга народу" зазначають, що з кандидатурою поки що не визначилися.

Нагадаємо, голова парламентського комітету з питань економічного розвитку Дмитро Наталуха в інтерв'ю РБК-Україна сказав, що партія "Слуга народу" і її парламентська фракція готові взяти на себе відповідальність за девальвацію гривні, яка стане наслідком емісії грошей.

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