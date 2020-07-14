Курс долара знизився на міжбанку

Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар подешевшав на 2 копійки

Курс долара на міжбанку в продаж 14 липня 2020 року порівняно із закриттям попередньої сесії знизився на 2 копійки до 27,10 гривень за долар, курс купівлі до 27,08 гривень за долар. Курс євро у продажу виріс на 8 копійок до 30,87 гривень за євро.

Про це свідчать дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 27,0800 - 27,1000 грн/долар, євро 30,8522 - 30,8723 грн/євро, російський рубль 0,3810 - 0,3815 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 27,0800 27,1000 EUR/UAH 30,8522 30,8723 RUB/UAH 0,3810 0,3815

Відзначимо, 13 липня торги по долару закрилися в діапазоні 27,1000 - 27,1200 грн/долар, євро 30,7693 - 30,7920 грн/євро, російський рубль 0,3831 - 0,3837 грн/рубль.

Готівковий ринок

В обмінних пунктах України 14 липня 2020 року о 12:00 курс долара на продажу в порівнянні з попереднім робочим днем виріс на 8 копійок до 27,24 гривень за долар. Курс євро зріс на 15 копійок до 30,81 гривень за євро.

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 27,01 (26,92 - 13 липня), продажу - 27,24 (27,16 - 13 липня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 30,29 (30,15 - 13 липня), продажу - 30,81 (30,66 - 13 липня) грн за євро. Середній курс купівлі російського рубля становить 3,45 (3,45 - 13 липня), продажу 3,86 (3,86 - 13 липня) грн за 10 рублів.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 15 липня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 27,14 гривень за долар, що на 6 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 15 липня встановлено на такому рівні: 27,1436 гривень за 1 долар (+0,0553 грн). При цьому курс долара на 14 липня становить 27,0883 гривень за 1 долар.