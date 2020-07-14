НБУ підвищив офіційний курс долара

Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар подорожчав ще на 6 копійок

Національний банк України (НБУ) на 15 липня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 27,14 гривень за долар. Курс на 6 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 15 липня встановлено на такому рівні: 27,1436 гривень за 1 долар (+0,0553 грн). При цьому курс долара на 14 липня становить 27,0883 гривень за 1 долар.

Скріншот (bank.gov.ua)

Міжбанк

Курс долара на міжбанку за станом на 10:30 14 липня 2020 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 8 копійок до 27,20 гривень за долар, курс купівлі до 27,18 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 3 копійки до 30,82 гривень за євро.

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив на 14 липня довідковий курс на рівні 27,15 грн/долар, підвищивши його в порівнянні з 13 липня (27,08 грн).

Готівковий ринок

В обмінних пунктах України 14 липня 2020 року о 12:00 курс долара на продажу в порівнянні з попереднім робочим днем виріс на 8 копійок до 27,24 гривень за долар. Курс євро зріс на 15 копійок до 30,81 гривень за євро.

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 27,01 (26,92 - 13 липня), продажу - 27,24 (27,16 - 13 липня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 30,29 (30,15 - 13 липня), продажу - 30,81 (30,66 - 13 липня) грн за євро. Середній курс купівлі російського рубля становить 3,45 (3,45 - 13 липня), продажу 3,86 (3,86 - 13 липня) грн за 10 рублів.