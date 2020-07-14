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У МВФ нагадали про необхідність збереження незалежності НБУ

Вівторок 14 липня 2020 22:09
У МВФ нагадали про необхідність збереження незалежності НБУ
Фото: Крісталіна Георгієва (flickr.com/eu_echo)
Автор: Лера Полищук

За словами глави МВФ, реформа НБУ та її результати - "історія успіху для України"

Глава Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва заявила про необхідність збереження незалежності Національного банку України. При цьому вона зазначила, що незалежність НБУ є однією з вимог в рамках поточної програми з МВФ.

Про це повідомляє прес-служба МВФ.

"Я закликала президента Володимира Зеленського дотримуватися курсу розумної грошово-кредитної та фінансової політики, що є ключем до більш активного інвестування та інклюзивного зростання", - зазначила Георгієва.

При цьому вона зазначила, що реформа Нацбанку України та її результати за останні п'ять років - це "історія успіху для України".

"Незалежний центральний банк сприяє макроекономічної стабільності, підтримує довіру інвесторів і захищає фінансову систему - все це є найважливішою передумовою для інвестицій і зростання", - додала глава МВФ.

Вона також додала, що надійні політичні дії НБУ зіграли важливу роль для стабілізації економіки країни.

"Успішне очищення фінансового сектора, який був зруйнований шахрайством, також є заслугою наглядової роботи НБУ", - підсумувала Георгієва.

Нагадаємо, Володимир Зеленський до кінця тижня визначиться з новим главою НБУ.

Крім того, представник МВФ Йост Люнгман заявив, що Україна повинна зберегти незалежність НБУ для продовження кредитування.

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