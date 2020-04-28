Міжбанк відкрився зниженням курсу долара

Курс долара на міжбанку за станом на 10:30 27 квітня 2020 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 1 копійку до 27,10 гривень за долар, курс купівлі до 27,11 гривень за долар. Курс євро у продажу виріс на 13 копійок до 29,43 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 27,0700 - 27,1000 грн/долар, євро 29,3168 - 29,3493 грн/євро, російський рубль 0,3628 - 0,3634 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 27,0700 27,1000 EUR/UAH 29,3168 29,3493 RUB/UAH 0,3628 0,3634

Нагадаємо, 24 квітня 2020 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 27,0700 - 27,1100 грн/долар, євро 29,3601 - 29,4035 грн/євро, російський рубль 0,3634 - 0,3641 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 28 квітня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 27,10 гривень за долар, що на 4 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 28 квітня встановлено на такому рівні: 27,1025 гривень за 1 долар (-0,0416 грн). При цьому курс долара на 27 квітня становить 27,1441 гривень за 1 долар.

протягом найближчого тижня очікується незначне зростання курсу долара до гривні. Згідно з прогнозом аналітиків, долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 27,1-27,2 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 27,1/27,4 грн.

Як повідомляло РБК-Україна, Національний банк України (НБУ) ухвалив рішення знизити облікову ставку з 10,0% до 8,0% річних з 24 квітня 2020 року. Зниження центральним банком ключової ставки зазвичай призводить до девальвації національної валюти, проте поки торги показують відсутність значимої реакції валютного ринку на це рішення НБУ.