НБУ на 28 квітня знизив офіційний курс долара

Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар подешевшав на 4 копійки

Національний банк України (НБУ) на 28 квітня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 27,10 гривень за долар, що на 4 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 28 квітня встановлено на такому рівні: 27,1025 гривень за 1 долар (-0,0416 грн). При цьому курс долара на 27 квітня становить 27,1441 гривень за 1 долар.

Скріншот (bank.gov.ua)

Нагадаємо, 27 квітня міжбанківський валютний ринок відкрився зростанням курсу долара. У продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 1 копійку до 27,15 гривень за долар, курс купівлі до 27,11 гривень за долар. Курс євро у продажу виріс на 13 копійок до 29,43 гривень за євро.

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив на 27 квітня довідковий курс на рівні 27,12 грн/долар, знизивши його порівняно з 24 квітня (27,14 грн).

У той же час в обмінних пунктах України 27 квітня курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем виріс на 1 копійку до 27,41 гривень за долар, курс євро виріс на 11 копійок до 29,62 гривень за євро.

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 27,06 (27,04 - 24 квітня), продажу - 27,41 (27,40 - 24 квітня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 29,04 (28,93 - 24 квітня), продажу - 29,62 (29,51 - 24 квітня) грн за євро. Середній курс покупки рубля складає 3,17 (3,14 - 24 квітня), продажу 3,69 (3,63 - 24 квітня) грн за 10 рублів.