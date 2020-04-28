ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Міжбанк відкрився зниженням курсу долара

Новини » Економіка     28.04.2020 - 10:55
Міжбанк відкрився зниженням курсу долара
Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар подешевшав на 1 копійку

Курс долара на міжбанку за станом на 10:30 27 квітня 2020 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 1 копійку до 27,10 гривень за долар, курс купівлі до 27,11 гривень за долар. Курс євро у продажу виріс на 13 копійок до 29,43 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 27,0700 - 27,1000 грн/долар, євро 29,3168 - 29,3493 грн/євро, російський рубль 0,3628 - 0,3634 грн/рубль.

Валюта

Bid

Offer

USD/UAH

27,0700

27,1000

EUR/UAH

29,3168

29,3493

RUB/UAH

0,3628

0,3634

Міжбанк відкрився зниженням курсу долара

Нагадаємо, 24 квітня 2020 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 27,0700 - 27,1100 грн/долар, євро 29,3601 - 29,4035 грн/євро, російський рубль 0,3634 - 0,3641 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 28 квітня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 27,10 гривень за долар, що на 4 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 28 квітня встановлено на такому рівні: 27,1025 гривень за 1 долар (-0,0416 грн). При цьому курс долара на 27 квітня становить 27,1441 гривень за 1 долар.

протягом найближчого тижня очікується незначне зростання курсу долара до гривні. Згідно з прогнозом аналітиків, долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 27,1-27,2 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 27,1/27,4 грн.

Як повідомляло РБК-Україна, Національний банк України (НБУ) ухвалив рішення знизити облікову ставку з 10,0% до 8,0% річних з 24 квітня 2020 року. Зниження центральним банком ключової ставки зазвичай призводить до девальвації національної валюти, проте поки торги показують відсутність значимої реакції валютного ринку на це рішення НБУ.

НБУ на 28 квітня знизив офіційний курс долара Курс долара знизився на міжбанку
Теми: Курс долара
Новини України Курс долараКурс рубляКурс євро
News
On Top