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Межбанк открылся снижением курса доллара

Новости » Экономика     28.04.2020 - 10:55
Межбанк открылся снижением курса доллара
Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)

Доллар подешевел на 1 копейку

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 28 апреля 2020 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 1 копейку до 27,10 гривен за доллар, курс в покупке до 27,11 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 13 копеек до 29,43 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 27,0700 - 27,1000 грн/доллар, евро 29,3168 - 29,3493 грн/евро, российский рубль 0,3628 - 0,3634 грн/рубль.

Валюта

Bid

Offer

USD/UAH

27,0700

27,1000

EUR/UAH

29,3168

29,3493

RUB/UAH

0,3628

0,3634

Межбанк открылся снижением курса доллара

Напомним, 27 апреля 2020 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 27,0700 - 27,1100 грн/доллар, евро 29,3601 - 29,4035 грн/евро, российский рубль 0,3634 - 0,3641 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 28 апреля 2020 года установил официальный курс на уровне 27,10 гривен за доллар, что на 4 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 28 апреля установлен на таком уровне: 27,1025 гривен за 1 доллар (-0,0416 грн). При этом курс доллара на 27 апреля составляет 27,1441 гривен за 1 доллар.

В течение ближайшей недели ожидается незначительный рост курса доллара к гривне. Согласно прогнозу аналитиков, доллар на межбанке может торговаться через неделю около 27,1-27,2 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,1/27,4 грн.

Как сообщало РБК-Украина, Национальный банк Украины (НБУ) принял решение снизить учетную ставку с 10,0% до 8,0% годовых с 24 апреля 2020 года. Снижение центральным банком ключевой ставки обычно приводит к девальвации национальной валюты, однако пока торги показывают отсутствие значимой реакции валютного рынка на это решение НБУ.

НБУ на 28 апреля снизил официальный курс доллара Курс доллара снизился на межбанке
Темы: Курс доллара
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