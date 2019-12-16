ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Міжбанк відкрився зниженням курсу долара

Новини » Фінанси     16.12.2019 - 10:40
Міжбанк відкрився зниженням курсу долара
Фото: курс долара (прес-служба НБУ)

Долар впав нижче рівня 23,50 гривень

Курс долара на міжбанку за станом на 10:30 16 грудня 2019 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу знизився на 0,5 коп. до 23,49 гривень за долар, курс купівлі до 23,47 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 3 копійки до 26,16 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 23,4700 - 23,4900 грн/долар, євро 26,1408 - 26,1608 грн/євро, російський рубль 0,3742 - 0,3750 грн/рубль.

Валюта

Bid

Offer

USD/UAH

23,4700

23,4900

EUR/UAH

26,1408

26,1608

RUB/UAH

0,3742

0,3750

Міжбанк відкрився зниженням курсу долара

Нагадаємо, 13 грудня 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 23,4850 - 23,4950 грн/долар, євро 26,1814 - 26,1922 грн/євро, російський рубль 0,3746 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 16 грудня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 23,49 гривень за долар, що на 7 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Таким чином, курс долара впав до мінімального значення в цьому році. Попередній мінімум був оновлений 13 грудня - 2356,3276 гривень за 100 доларів. Нижче курс долара був тільки майже чотири роки тому (13 січня 2016 року) - 2326,6758 гривень за 100 доларів.

Нагадаємо, Національний банк України (НБУ) протягом тижня 9-13 грудня 2019 року купив на міжбанківському валютному ринку валюти на 424,10 млн доларів, що на 12,50 млн доларів менше, ніж тижнем раніше (436,60 млн доларів).

Аналітики протягом цього тижня прогнозують зниження курсу долара до гривні. Згідно з прогнозом, долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 23,5 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 23,4/23,6 грн.

НБУ скоротив продаж валюти на міжбанку Курс долара на 16 грудня впав до нового мінімуму за 4 роки
Теми: Курс долара
Новини України Курс долараКурс євроКурс рубля
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся