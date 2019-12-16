Міжбанк відкрився зниженням курсу долара

Фото: курс долара (прес-служба НБУ)

Долар впав нижче рівня 23,50 гривень

Курс долара на міжбанку за станом на 10:30 16 грудня 2019 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу знизився на 0,5 коп. до 23,49 гривень за долар, курс купівлі до 23,47 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 3 копійки до 26,16 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 23,4700 - 23,4900 грн/долар, євро 26,1408 - 26,1608 грн/євро, російський рубль 0,3742 - 0,3750 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 23,4700 23,4900 EUR/UAH 26,1408 26,1608 RUB/UAH 0,3742 0,3750

Нагадаємо, 13 грудня 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 23,4850 - 23,4950 грн/долар, євро 26,1814 - 26,1922 грн/євро, російський рубль 0,3746 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 16 грудня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 23,49 гривень за долар, що на 7 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Таким чином, курс долара впав до мінімального значення в цьому році. Попередній мінімум був оновлений 13 грудня - 2356,3276 гривень за 100 доларів. Нижче курс долара був тільки майже чотири роки тому (13 січня 2016 року) - 2326,6758 гривень за 100 доларів.

Нагадаємо, Національний банк України (НБУ) протягом тижня 9-13 грудня 2019 року купив на міжбанківському валютному ринку валюти на 424,10 млн доларів, що на 12,50 млн доларів менше, ніж тижнем раніше (436,60 млн доларів).

Аналітики протягом цього тижня прогнозують зниження курсу долара до гривні. Згідно з прогнозом, долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 23,5 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 23,4/23,6 грн.