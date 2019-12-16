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Межбанк открылся снижением курса доллара

Новости » Финансы     16.12.2019 - 10:40
Межбанк открылся снижением курса доллара
Фото: курс доллара (пресс-служба НБУ)

Доллар упал ниже уровня 23,50 гривен

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 16 декабря 2019 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже снизился на 0,5 копеек до 23,49 гривен за доллар, курс в покупке до 23,47 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 3 копейки до 26,16 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 23,4700 - 23,4900 грн/доллар, евро 26,1408 - 26,1608 грн/евро, российский рубль 0,3742 - 0,3750 грн/рубль.

Валюта

Bid

Offer

USD/UAH

23,4700

23,4900

EUR/UAH

26,1408

26,1608

RUB/UAH

0,3742

0,3750

Межбанк открылся снижением курса доллара

Напомним, 13 декабря 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 23,4850 - 23,4950 грн/доллар, евро 26,1814 - 26,1922 грн/евро, российский рубль 0,3746 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 16 декабря 2019 года установил официальный курс на уровне 23,49 гривен за доллар, что на 7 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Таким образом, курс доллара упал до минимального значения в этом году. Предыдущий минимум был обновлен 13 декабря - 2356,3276 гривен за 100 долларов. Ниже курс доллара был только почти четыре года назад (13 января 2016 года) - 2326,6758 гривен за 100 долларов.

Напомним, Национальный банк Украины (НБУ) в течение недели 9-13 декабря 2019 года купил на межбанковском валютном рынке валюты на 424,10 млн долларов, что на 12,50 млн долларов меньше, чем неделей ранее (436,60 млн долларов).

Аналитики в течение этой недели прогнозируют снижение курса доллара к гривне. Согласно прогнозу, доллар на межбанке может торговаться через неделю около 23,5 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 23,4/23,6 грн.

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Темы: Курс доллара
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