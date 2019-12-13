Курс долара на міжбанку впав нижче рівня 23,50 гривень

Фото: курс долара (прес-служба НБУ)

Долар продовжує дешевшати

Курс долара на міжбанку у продажу 13 грудня 2019 року знизився на 8 копійок до 23,49 гривень за долар, курс купівлі до 23,48 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 2 копійки до 26,19 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 23,4850 - 23,4950 грн/долар, євро 26,1814 - 26,1922 грн/євро, російський рубль 0,3746 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 23,4850 23,4950 EUR/UAH 26,1814 26,1922 RUB/UAH 0,3743 0,3746

Нагадаємо, 12 грудня 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 23,5400 - 23,5700 грн/долар, євро 26,1858 - 26,2169 грн/євро, російський рубль 0,3743 - 0,3752 грн/рубль.

У той же час в обмінних пунктах України 13 грудня курс долара порівняно з попереднім робочим днем знизився на 4 копійки до 23,55 гривень за долар, курс євро виріс на 3 копійки до 26,29 гривень за євро.

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 23,35 (23,38 - 13 грудня), продажу - 23,55 (23,59 - 13 грудня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 25,93 (25,88 - 13 грудня), продажу - 26,29 (26,26 - 13 грудня) грн за євро. Середній курс покупки рубля складає 3,46 (3,44 - 13 грудня), продажу 3,79 (3,76 - 13 грудня) грн за 10 рублів.

Національний банк України (НБУ) на 16 грудня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 23,49 гривень за долар, що на 7 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Таким чином, курс долара впав до мінімального значення в цьому році. Попередній мінімум був оновлений 13 грудня - 2356,3276 гривень за 100 доларів. Нижче курс долара був тільки майже чотири роки тому (13 січня 2016 року) - 2326,6758 гривень за 100 доларів.