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Курс долара впав до нового мінімуму з січня 2016 року

Новини » Фінанси     12.12.2019 - 16:00
Курс долара впав до нового мінімуму з січня 2016 року
Фото: курс долара (прес-служба НБУ)

Долар продовжує дешевшати

Національний банк України (НБУ) на 13 грудня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 23,56 гривень за долар, що на 4 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 13 грудня встановлений на такому рівні: 2356,3276 гривень за 100 доларів (-4,0270 гривень).

При цьому курс долара на 12 грудня становить 2360,3546 гривень за 100 доларів.

Курс долара впав до нового мінімуму з січня 2016 року

Скріншот (bank.gov.ua)

Таким чином, курс долара впав до мінімального значення в цьому році. Попередній мінімум був оновлений 10 грудня - 2360,3546 гривень за 100 доларів. Нижче курс долара був тільки майже чотири роки тому (13 січня 2016 року) - 2326,6758 гривень за 100 доларів.

Курс долара впав до нового мінімуму з січня 2016 року

Нагадаємо, 12 грудня міжбанківський валютний ринок відкрився зростанням курсу долара. У порівнянні із закриттям попередньої сесії в продажу виріс на 1 копійки до 23,58 гривень за долар, курс купівлі до 23,56 гривень за долар. Курс євро у продажу виріс на 12 копійок до 26,26 гривень за євро.

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив на 12 грудня довідковий курс на рівні 23,56 грн/долар, знизивши його у порівнянні з 11 грудня (23,61). Довідковий курс впав до нового мінімуму з початку 2019 року.

У той же час в обмінних пунктах України 12 грудня курс долара порівняно з попереднім робочим днем знизився на 11 копійок до 23,59 гривень за долар, курс євро знизився на 14 копійок до 26,26 гривень за євро.

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 23,38 (23,60 - 11 грудня), продажу - 23,59 (23,80 - 11 грудня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 25,88 (26,00 - 11 грудня), продажу - 26,26 (26,35 - 11 грудня) грн за євро. Середній курс покупки рубля складає 3,44 (3,47 - 11 грудня), продажу 3,76 (3,77 - 11 грудня) грн за 10 рублів.

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Теми: Курс долара
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