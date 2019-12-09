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Рекордне падіння: експерти прогнозують подальше зниження курсу долара

Новини » Економіка     09.12.2019 - 16:15
Рекордне падіння: експерти прогнозують подальше зниження курсу долара
Фото: Обмін валют (Віталій Носач, РБК-Україна)

До кінця місяця долар може впасти до 23 гривень

На поточному тижні тенденція до зниження курсу долара продовжиться завдяки позитивному рішенню щодо програми з МВФ, а також у зв'язку з новими розміщеннями держоблігацій України. Про це в коментарі РБК-Україна сказав Максим Пархоменко, аналітик Альпарі.

"Курс долара продовжить знижуватися, у зв'язку з чим можна сміливо очікувати досягнення позначки в 23 гривні за долар до кінця місяця", - сказав він.

Як зазначив аналітик, гривні дозволяють формувати позитивну динаміку в поточний момент два фактори: МВФ і розширення емісії ОВДП в цьому місяці.

"Згодою щодо кредиту від МВФ наш уряд знизив ризик по боргу. За рахунок цього на найближчий період ризики по нашій країні знижуються. Також, якщо успішно зможуть пройти переговори щодо транзиту газу через Україну, ризик невиконання бюджету буде ще нижче", - повідомив він.

При цьому прибутковість держоблігацій України залишиться на минулому рівні, що і привертає інтерес у учасників. На грудень Мінфін розширив обсяг залучень за ОВДП. У цьому місяці буде ще один аукціон 4-річних бондів, за рахунок чого попит на гривню буде більш високий і що дозволить їй знизитися ще, додав аналітик.

Нагадаємо, директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва повідомила про досягнення угоди про нову програму підтримки України обсягом у 5,5 млрд доларів протягом трьох років.

Як повідомляло РБК-Україна, Національний банк України (НБУ) протягом тижня 2-6 грудня 2019 року купив на міжбанківському валютному ринку валюти на 436,60 млн доларів, що на 252,60 млн доларів більше, ніж тижнем раніше (184,00 млн доларів). При цьому нерезиденти збільшили свій портфель облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) на 1,736 млрд грн до 106,054 млрд грн.

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Теми: Курс долара
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