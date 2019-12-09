Курс долара на закритті міжбанку виріс

Фото: курс долара (прес-служба НБУ)

Долар перебуває біля рівня 23,70 гривень

Курс долара на міжбанку у продажу 9 грудня 2019 року виріс на 0,5 копійок до 23,725 гривень за долар, курс купівлі до 23,705 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 3 копійки до 26,26 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 23,7000 - 23,7200 грн/долар, євро 26,2145 - 26,2343 грн/євро, російський рубль 0,3723 - 0,3728 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 23,7050 23,7250 EUR/UAH 26,2461 26,2659 RUB/UAH 0,3723 0,3727

Нагадаємо, 6 грудня 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 23,7000 - 23,7200 грн/долар, євро 26,2145 - 26,2343 грн/євро, російський рубль 0,3723 - 0,3728 грн/рубль.

У той же час в обмінних пунктах України 9 грудня курс долара порівняно з попереднім робочим днем знизився на 3 копійки до 23,79 гривень за долар, курс євро знизився на 7 копійок до 26,38 гривень за євро.

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 23,59 (23,62 - 6 грудня), продажу - 23,79 (23,82 - 6 грудня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 26,01 (26,10 - 6 грудня), продажу - 26,38 (26,45 - 6 грудня) грн за євро. Середній курс покупки рубля складає 3,47 (3,47 - 6 грудня), продажу 3,77 (3,78 - 6 грудня) грн за 10 рублів.

Як повідомляло РБК-Україна, Національний банк України (НБУ) на 10 грудня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 23,68 гривень за долар, що на 4 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 10 грудня встановлено на такому рівні: 2368,851 гривень за 100 доларів (-3,6279 гривень).

Таким чином, курс долара впав до мінімального значення в цьому році. Попередній мінімум був оновлений 9 грудня - 2372,4789 гривень за 100 доларів. Нижче курс долара був тільки майже чотири роки тому (14 січня 2016 року) - 2364,196 гривень за 100 доларів.