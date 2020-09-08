Міжбанк відкрився зростанням курсу долара

Курс долара на міжбанку за станом на 10:30 8 вересня 2020 року в продажу в порівнянні з закриттям попередньої сесії зріс на 2 копійки до 27,80 гривень за долар, курс купівлі до 27,78 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 1 копійку до 32,82 гривень за євро.

Про це свідчать дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 27,7850 - 27,8050 грн/долар, євро 32,8001 - 32,8238 грн/євро, російський рубль 0,3659 - 0,3663 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 27,7850 27,8050 EUR/UAH 32,8001 32,8238 RUB/UAH 0,3659 0,3663

Відзначимо, 7 вересня торги по долару закрилися в діапазоні 27,7600 - 27,7800 грн/долар, євро 32,8262 - 32,8387 грн/євро, російський рубль 0,3664 - 0,3668 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 8 вересня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 27,75 гривень за долар. Курс на 2 копійки вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Нагадаємо, розмір міжнародних резервів України протягом серпня 2020 року виріс на 0,9% до 29,05 млрд доларів. Резерви зросли завдяки купівлі НБУ валюти на міжбанку.

Згідно з прогнозом аналітиків, протягом найближчого тижня очікується помірний ріст курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 27,9-28,0 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 27,8/28,0 грн.