Курс долара продовжив зростання на міжбанку

Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар піднявся до рівня 27,80 гривень

Курс долара на міжбанку в продажу 7 вересня 2020 року порівняно із закриттям попередньої сесії зріс на 2 копійки до 27,78 гривень за долар, курс купівлі до 27,76 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 9 копійок до 32,83 гривень за євро.

Про це свідчать дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 27,7600 - 27,7800 грн/долар, євро 32,8262 - 32,8387 грн/євро, російський рубль 0,3664 - 0,3668 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 27,7600 27,7800 EUR/UAH 32,8262 32,8387 RUB/UAH 0,3664 0,3668

Відзначимо, 4 вересня торги по долару закрилися в діапазоні: 27,7300 - 27,7600 грн/долар, євро 32,7186 - 32,7484 грн/євро, російський рубль 0,3679 - 0,3685 грн/рубль.

Готівковий ринок

В обмінних пунктах України 7 вересня 2020 року о 12:00 курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем виріс на 2 копійки до 27,81 гривень за долар. Курс євро виріс на 3 копійки до 32,89 гривень за євро.

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 27,59 (27,56 - 4 вересня), продажу - 27,81 (27,79 - 4 вересня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 32,39 (32,40 - 4 вересня), продажу - 32,89 (32,86 - 4 вересня) грн за євро. Середній курс купівлі російського рубля становить 3,42 (3,42 - 4 вересня), продажу 3,78 (3,79 - 4 вересня) грн за 10 рублів.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 8 вересня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 27,75 гривень за долар. Курс на 2 копійки вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 8 вересня встановлено на такому рівні: 27,7509 гривень за 1 долар (+0,0184 грн). При цьому курс долара на 7 вересня становить 27,7325 гривень за 1 долар.