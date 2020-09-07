Міжнародні резерви України перевищили 29 млрд доларів

Резерви зросли завдяки купівлі НБУ валюти на міжбанку
Розмір міжнародних резервів України протягом серпня 2020 року виріс на 0,9% (на 246,22 млн доларів). На 1 вересня розмір резервів склав 29 048,71 млн доларів.
Про це повідомляється на сайті Національного банку України.
За даними НБУ, з початку року резерви зросли на 14,8% (на 3 746,55 млн доларів).
Як зазначили в прес-службі НБУ, динаміку резервів упродовж серпня визначали такі чинники:
Нагадаємо, в липні Національний банк України (НБУ) покращив прогноз за розміром міжнародних резервів. НБУ прогнозує розмір міжнародних резервів України до кінця 2020 року на рівні 29,9 млрд доларів.
Відзначимо, згідно з прогнозом МВФ, міжнародні резерви України скоротяться до 19,3 млрд доларів на кінець 2020 року (з 25,3 млрд доларів у 2019 році).
Як повідомляло РБК-Україна, міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings підвищило прогноз за розміром міжнародних резервів України у 2020 році до 27,4 млрд доларів. Під час гострої фази коронакризи у квітні агентство очікувало, що резерви впадуть до 22,9 млрд доларів.