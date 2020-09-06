Аналітики спрогнозували курс долара на найближчий тиждень

Фото: курс долара (прес-служба НБУ)

Долар може піднятися до 28,0 гривень вже найближчим часом

Протягом найближчого тижня очікується помірний ріст курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 27,9-28,0 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 27,8/28,0 грн.

Про це в коментарі РБК-Україна сказав Вадим Иосуб, старший аналітик Альпарі.

Як нагадав аналітик, за минулий тиждень курс долара до гривні помірно зріс на всіх сегментах валютного ринку на 0,7-0,8%.

Так, з п'ятниці по п'ятницю офіційний курс долара США, встановлений НБУ, зріс з 27,46 до 27,69 грн (+0,8%). Попит/пропозиція долара на міжбанку, за даними компанії "Укрділінг", за цей же час зросли з 27,48/27,50 до 27,71/27,73 (+0,8%). Середні курси купівлі/продажу готівкового долара в банках виросли за тиждень з 27,38/27,60 до 27,57/27,79 (+0,7%). При цьому спред між середнім продажем і середньою покупкою зберігся на рівні 0,8%.

Нагадаємо, заступник голови Національного банку Юрій Гелетій, заявив, що Національний банк України не очікує суттєвих коливань курсу долара до гривні до кінця року. У разі нестабільності НБУ буде втручатися в ситуацію на валютному ринку.

Як свідчать прогнози фінансових аналітиків, опитаних РБК-Україна, в даний момент приводів для раптової девальвації восени 2020 року немає. Гривня може різко впасти у разі політичної кризи або чергового локдауну через коронавірус.