Межбанк открылся ростом курса доллара

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 8 сентября 2020 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 2 копейки до 27,80 гривен за доллар, курс в покупке до 27,78 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился 1 копейку до 32,82 гривен за евро.

Об этом свидетельствуют данные компании "Укрдилинг".

Сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 27,7850 - 27,8050 грн/доллар, евро 32,8001 - 32,8238 грн/евро, российский рубль 0,3659 - 0,3663 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 27,7850 27,8050 EUR/UAH 32,8001 32,8238 RUB/UAH 0,3659 0,3663

Отметим, 7 сентября торги по доллару закрылись в диапазоне 27,7600 - 27,7800 грн/доллар, евро 32,8262 - 32,8387 грн/евро, российский рубль 0,3664 - 0,3668 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 8 сентября 2020 года установил официальный курс на уровне 27,75 гривен за доллар. Курс на 2 копейки выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Напомним, размер международных резервов Украины в течение августа 2020 года вырос на 0,9% до 29,05 млрд долларов. Резервы выросли благодаря покупке НБУ валюты на межбанке.

Согласно прогнозу аналитиков, в течение ближайшей недели ожидается умеренный рост курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 27,9-28,0 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,8/28,0 грн.