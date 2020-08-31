Міжбанк відкрився зростанням курсу долара

Курс долара на міжбанку за станом на 10:30 31 серпня 2020 року у продажу у порівнянні із закриттям попередньої сесії зріс на 4 копійки до 27,54 гривень за долар, курс купівлі до 27,51 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 9 копійок до 32,76 гривень за євро.

Про це свідчать дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 27,5100 - 27,5400 грн/долар, євро 32,7341 - 32,7670 грн/євро, російський рубль 0,3727 - 0,3733 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 27,5100 27,5400 EUR/UAH 32,7341 32,7670 RUB/UAH 0,3727 0,3733

Зазначимо, торги по долару на міжбанку 11 серпня 2020 року закрилися в діапазоні 27,4750 - 27,5000 грн/долар, євро 2,6512 - 32,6782 грн/євро, російський рубль 0,3693 - 0,3698 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 31 серпня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 27,47 гривень за долар. Курс на 1 копійку вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

За прогнозом аналітиків Альпарі, протягом цього тижня очікується незначне зростання курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 27,5 гривень, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 27,5/27,7 гривень.

Як повідомляло РБК-Україна, минулого тижня НБУ скоротив купівлю валюти на міжбанку у два рази. Національний банк України (НБУ) протягом тижня 25-28 серпня 2020 року купив на міжбанківському валютному ринку 68,00 млн доларів. При цьому центробанк не проводив інтервенції з продажу валюти.