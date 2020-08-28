НБУ скоротив купівлю валюти на міжбанку в два рази

Фото: Національний банк (Віталій Носач, РБК-Україна)

Центробанк все рідше виходить на ринок, щоб поповнити резерви

Національний банк України (НБУ) протягом тижня 25-28 серпня 2020 року купив на міжбанківському валютному ринку 68,00 млн доларів. При цьому центробанк не проводив інтервенції з продажу валюти.

Про це повідомляється на сайті НБУ.

Таким чином, НБУ продовжив купівлю валюти на міжбанку, скоротивши її в два рази в порівнянні з минулим тижнем, коли обсяг купівлі склав 129,5 млн доларів.

За даними центробанку, всього з початку року НБУ купив на міжбанку валюти на 4475,40 млн доларів і продав на 3291,80 млн доларів. Таким чином, з початку 2020 року чиста купівля валюти Нацбанком склала 1183,60 млн доларів.

Нагадаємо, Мінекономіки поліпшило очікування на 2020 рік за курсом долара. міністерство очікує, що середньорічний курс у 2020 році становитиме 27 гривень за долар (в офіційному прогнозі - 29,5 гривень за долар), наприкінці року - 28,3 гривень +/- 1 гривня (в офіційному прогнозі - 30 гривень за долар).

Зазначимо, правління Національного банку (НБУ) подало на громадське обговорення проект "Основних принципів грошово-кредитної політики на 2021 рік та середньострокову перспективу". Як зазначається в проекті, "у 2021 році і в подальшому НБУ продовжить застосування монетарного режиму гнучкого інфляційного таргетування, що спирається на плаваючий обмінний курс, з акцентом на підтримання фінансової стабільності та забезпечення стійких темпів економічного зростання".