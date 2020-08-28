Курс долара трохи знизився на міжбанку

Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар коливається біля рівня 27,50 гривень

Курс долара на міжбанку в продажу 28 серпня 2020 року порівняно із закриттям попередньої сесії знизився на 2 копійки до 27,50 гривень за долар, курс купівлі до 27,47 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 20 копійок до 32,67 гривень за євро.

Про це свідчать дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 27,4750 - 27,5000 грн/долар, євро 2,6512 - 32,6782 грн/євро, російський рубль 0,3693 - 0,3698 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 27,4750 27,5000 EUR/UAH 32,6512 32,6782 RUB/UAH 0,3693 0,3698

Відзначимо, 27 серпня торги по долару закрилися в діапазоні: 27,4950 - 27,5200 грн/долар, євро 32,4495 - 32,4763 грн/євро, російський рубль 0,3668 - 0,3675 грн/рубль.

Готівковий ринок

В обмінних пунктах України 28 серпня 2020 року о 12:00 курс долара на продажу в порівнянні з попереднім робочим днем виріс на 3 копійки до 27,61 гривень за долар. Курс євро виріс на 18 копійок до 32,68 гривень за євро.

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 27,38 (27,35 - 27 серпня), продажу - 27,61 (27,58 - 27 серпня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 32,17 (32,06 - 27 серпня), продажу - 32,68 (32,50 - 27 серпня) грн за євро. Середній курс купівлі російського рубля становить 3,42 (3,39 - 27 серпня), продажу 3,77 (3,77 - 27 серпня) грн за 10 рублів.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 31 серпня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 27,47 гривень за долар. Курс на 1 копійку вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 31 серпня встановлено на такому рівні: 27,4759 гривень за 1 долар (+0,0144 грн). При цьому курс долара на 28 серпня становить 27,4615 гривень за 1 долар.