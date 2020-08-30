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Аналітики дали прогноз щодо курсу долара на тиждень

Київ, Неділя 30 серпня 2020 08:20
Аналітики дали прогноз щодо курсу долара на тиждень
Фото: курс долара трохи підвищиться (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Наступного тижня курс долара до української гривні продемонструє невелике зростання. Готівковий долар буде торгуватися в районі 27,5-27,7 гривень.

Про це РБК-Україна розповів старший аналітик Альпарі Вадим Іосуб.

За його словами, цього тижня курс долара до гривні практично не змінився. На інших сегментах валютного ринку доллар незначно подорожчав на 0,1-0,3%.

Зокрема, офіційний курс долара з п'ятниці до п'ятниці не змінився і залишався в районі 27,48 гривень. При цьому попит/пропозиція на міжбанку зросли з 27,43/27,46 до 27,48/27,50 (+0,2%/+0,1%).

Середні курси купівлі/продажу готівкового долара в банках виросли за тиждень з 27,29/27,55 до 27,38/27,60 (+0,3%/+0,2%). При цьому спред між середнім продажем і середньої покупкою скоротився з 1,0% до 0,8% за рахунок більш швидкого зростання курсу покупки у порівнянні з продажем.

Іосуб зазначив, що глава Національного банку Кирило Шевченко заявляв, що НБУ продовжить послідовну монетарну політику та політику гнучкого обмінного курсу. Глава регулятора пообіцяв докладати зусиль для повного та своєчасного виконання зобов'язань, взятих у рамках співпраці з МВФ.

"Найближчого тижня ми очікуємо незначне зростання курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися за тиждень близько 27,5 гривень, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 27,5/27,7 гривень", - додав аналітик.

Нагадаємо, цього тижня Національний банк України скоротив купівлю валюти на міжбанку в два рази. Це означає, що регулятор все рідше став виходити на ринок, щоб поповнити резерви.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що курс долара до кінця 2020 року буде коливатися в районі 27-28 гривень. Вище 29 гривень курс не підніметься.

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