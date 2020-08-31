Межбанк открылся ростом курса доллара

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 31 августа 2020 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 4 копейки до 27,54 гривен за доллар, курс в покупке до 27,51 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 9 копеек до 32,76 гривен за евро.

Об этом свидетельствуют данные компании "Укрдилинг".

Сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 27,5100 - 27,5400 грн/доллар, евро 32,7341 - 32,7670 грн/евро, российский рубль 0,3727 - 0,3733 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 27,5100 27,5400 EUR/UAH 32,7341 32,7670 RUB/UAH 0,3727 0,3733

Отметим, торги по доллару на межбанке 11 августа 2020 года закрылись в диапазоне 27,4750 - 27,5000 грн/доллар, евро 2,6512 - 32,6782 грн/евро, российский рубль 0,3693 - 0,3698 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 31 августа 2020 года установил официальный курс на уровне 27,47 гривен за доллар. Курс на 1 копейку выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

По прогнозу аналитиков Альпари, в течение этой недели ожидается незначительный рост курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 27,5 гривен, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,5/27,7 гривен.

Как сообщало РБК-Украина, на прошлой неделе НБУ сократил покупку валюты на межбанке в два раза. Национальный банк Украины (НБУ) в течение недели 25-28 августа 2020 года купил на межбанковском валютном рынке 68,00 млн долларов. При этом центробанк не проводил интервенций по продаже валюты.