Курс долара трохи зріс на міжбанку

Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар подорожчав на 3 копійки

Курс долара на міжбанку в продаж 21 квітня 2020 року у порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 3 копійки до 27,12 гривень за долар, курс купівлі до 27,09 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 2 копійки до 29,47 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 27,0900 - 27,1200 грн/долар, євро 29,4414 - 29,4740 грн/євро, російський рубль 0,3522 - 0,3528 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 27,0900 27,1200 EUR/UAH 29,4414 29,4740 RUB/UAH 0,3522 0,3528

Нагадаємо, 17 квітня 2020 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 27,0600 - 27,0900 грн/долар, євро 29,4602 - 29,4901 грн/євро, російський рубль 0,3661 - 0,3669 грн/рубль.

У той же час в обмінних пунктах України 21 квітня курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем виріс на 2 копійки до 27,40 гривень за долар, курс євро знизився на 1 копійку до 29,66 гривень за євро.

На готівковому ринку середній курс купівлі долара становить 27,02 (27,04 - 17 квітня), продажу - 27,40 (27,38 - 17 квітня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 29,03 (29,07 - 17 квітня), продажу - 29,66 (29,67 - 17 квітня) грн за євро. Середній курс покупки рубля складає 3,19 (3,21 - 17 квітня), продажу 3,68 (3,71 - 17 квітня) грн за 10 рублів.

Національний банк України (НБУ) на 22 квітня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 27,08 гривень за долар, що на 1 копійку вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 22 квітня встановлено на такому рівні: 27,0815 гривень за 1 долар (+0,0041 грн). При цьому курс долара на 21 квітня становить 27,0774 гривень за 1 долар.