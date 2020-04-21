НБУ підвищив офіційний курс долара

Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар подорожчав на 1 копійку

Національний банк України (НБУ) на 22 квітня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 27,08 гривень за долар, що на 1 копійку вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 22 квітня встановлено на такому рівні: 27,0815 гривень за 1 долар (+0,0041 грн). При цьому курс долара на 21 квітня становить 27,0774 гривень за 1 долар.

Скріншот (bank.gov.ua)

Нагадаємо, 21 квітня міжбанківський валютний ринок відкрився зростанням курсу долара. У продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 3 копійки до 27,12 гривень за долар, курс купівлі - 27,09 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 9 копійок до 29,40 гривень за євро.

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив на 21 квітня довідковий курс на рівні 27,09 грн/долар, підвищивши його в порівнянні з 17 квітня (27,07 грн).

У той же час в обмінних пунктах України 21 квітня курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем виріс на 2 копійки до 27,40 гривень за долар, курс євро знизився на 1 копійку до 29,66 гривень за євро.

На готівковому ринку середній курс купівлі долара становить 27,02 (27,04 - 17 квітня), продажу - 27,40 (27,38 - 17 квітня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 29,03 (29,07 - 17 квітня), продажу - 29,66 (29,67 - 17 квітня) грн за євро. Середній курс покупки рубля складає 3,19 (3,21 - 17 квітня), продажу 3,68 (3,71 - 17 квітня) грн за 10 рублів.