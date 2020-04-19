ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Аналітики прогнозують зниження курсу долара

Новини » Економіка     19.04.2020 - 08:20
Аналітики прогнозують зниження курсу долара
Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)

Курс долара може знизитися до 27 гривень

Протягом найближчого тижня очікується незначне зниження курсу долара до гривні. Про це в коментарі РБК-Україна сказав Вадим Іосуб, аналітик Альпарі.

"Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 27,1 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 27,0/27,3 грн", - сказав він.

Як нагадав аналітик, за минулий тиждень курс долара до гривні знизився на всіх сегментах валютного ринку на 0,1-0,3%.

Так, з п'ятниці по п'ятницю офіційний курс долара США, встановлений НБУ, знизився з 27,26 до 27,20 грн (-0,2%). Попит/пропозиція долара на міжбанку, за даними компанії "Укрділінг", за цей же час знизилися з 27,09/27,13 до 27,07/27,10 (-0,1%). Середні курси купівлі/продажу готівкового долара в банках знизилися за тиждень з 27,09/до 27,48 27,04/27,38 (-0,2%/-0,3%). При цьому спред між середнім продажем і середньою покупкою скоротився з 1,4% до 1,3% за рахунок більш швидкого зниження курсу продажу у порівнянні з покупкою.

Нагадаємо, згідно з прогнозом консенсус-прогнозом "Україна у 2020-2021 роках: наслідки пандемії", середній курс в 2020 році складе 28,85 гривень за долар, в кінці року - 29,5 гривень за долар.

Відзначимо, перший заступник голови Національного банку України Катерина Рожкова заявила, що у квітні 2020 року на валютному ринку України психологічні настрої змінилися на економічні розрахунки.

НБУ на 21 квітня знизив офіційний курс долара Повільне зниження: що відбувається з курсом долара 17 квітня
Теми: Курс долара
Новини України курс НБУКурс гривніКурс долара
News
On Top