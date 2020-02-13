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Міжбанк відкрився зростанням курсу долара

Новини » Фінанси     13.02.2020 - 10:40
Міжбанк відкрився зростанням курсу долара
Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар подорожчав на 5 копійок

Курс долара на міжбанку станом на 10:30 13 лютого 2020 року у порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 5 копійок до 24,57 гривень за долар, курс купівлі до 24,55 гривень за долар. Курс євро в продажу виріс на 1 копійку до 26,74 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 24,5500 - 24,5700 грн/долар, євро 26,7291 - 6,7485 грн/євро, російський рубль 0,3860 - 0,3865 грн/рубль.

Валюта

Bid

Offer

USD/UAH

24,5500

24,5700

EUR/UAH

26,7207

26,7425

RUB/UAH

0,3860

0,3865

Міжбанк відкрився зростанням курсу долара

Нагадаємо, 12 лютого 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 24,5000 - 24,5200 грн/долар, євро 26,7148 - 26,7347 грн/євро, російський рубль 0,3884 - 0,3889 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 13 лютого 2020 року встановив офіційний курс на рівні 24,49 гривень за долар, що на 7 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 13 лютого встановлено на такому рівні: 24,4966 гривень за 1 долар (+0,0730 грн). При цьому курс долара на 12 лютого становить 24,4236 гривень за 1 долар.

Як повідомляло РБК-Україна, Національний банк України (НБУ) протягом тижня 3-7 лютого 2020 року купив на міжбанківському валютному ринку 362,50 млн доларів і продав на 45,00 млн доларів. Центробанк знову купував валюту після тижневої перерви.

За прогнозом аналітиків протягом тижня очікується зниження курсу долара до гривні. Згідно з прогнозом, долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 24,1 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 24,0/24,2 грн.

НБУ на 13 лютого підвищив офіційний курс долара Міжбанк закрився зростанням курсу долара
Теми: Курс долара
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