Міжбанк закрився зростанням курсу долара

Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар подорожчав до рівня 24,50 гривень

Курс долара на міжбанку у продажу 12 лютого 2020 року виріс на 0,5 копійок до 24,525 гривень за долар, курс купівлі до 24,50 гривень за долар. Курс євро в продажу знизився на 4 копійки до 26,77 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 24,5000 - 24,5250 грн/долар, євро 26,7148 - 26,7347 грн/євро, російський рубль 0,3884 - 0,3889 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 24,5000 24,5250 EUR/UAH 26,7148 26,7347 RUB/UAH 0,3884 0,3889

Нагадаємо, 11 лютого 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 24,4800 - 24,5200 грн/долар, євро 26,7351 - 26,7709 грн/євро, російський рубль 0,3861 - 0,3868 грн/рубль.

У той же час в обмінних пунктах України 12 лютого курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем виріс на 10 копійок, до 24,58 гривень за долар, курс євро виріс на 7 копійок до 26,87 гривень за євро.

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 24,38 (24,28 - 11 лютого), продажу - 24,58 (24,48 - 11 лютого) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 26,50 (26,41 - 11 лютого), продажу - 26,87 (26,80 - 11 лютого) грн за євро. Середній курс покупки рубля складає 3,53 (3,53 - 11 лютого), продажу 3,87 (3,87 - 11 лютого) грн за 10 рублів.

Національний банк України (НБУ) на 13 лютого 2020 року встановив офіційний курс на рівні 24,49 гривень за долар, що на 7 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 13 лютого встановлено на такому рівні: 24,4966 гривень за 1 долар (+0,0730 грн). При цьому курс долара на 12 лютого становить 24,4236 гривень за 1 долар.