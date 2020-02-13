Межбанк открылся ростом курса доллара

Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)

Доллар подорожал на 5 копеек

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 13 февраля 2020 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 5 копеек до 24,57 гривен за доллар, курс в покупке до 24,55 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 1 копейку до 26,74 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 24,5500 - 24,5700 грн/доллар, евро 26,7291 - 6,7485 грн/евро, российский рубль 0,3860 - 0,3865 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 24,5500 24,5700 EUR/UAH 26,7207 26,7425 RUB/UAH 0,3860 0,3865

Напомним, 12 февраля 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 24,5000 - 24,5200 грн/доллар, евро 26,7148 - 26,7347 грн/евро, российский рубль 0,3884 - 0,3889 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 13 февраля 2020 года установил официальный курс на уровне 24,49 гривен за доллар, что на 7 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 13 февраля установлен на таком уровне: 24,4966 гривен за 1 доллар (+0,0730 грн). При этом курс доллара на 12 февраля составляет 24,4236 гривен за 1 доллар.

Как сообщало РБК-Украина, Национальный банк Украины (НБУ) в течение недели 3-7 февраля 2020 года купил на межбанковском валютном рынке 362,50 млн долларов и продал на 45,00 млн долларов. Центробанк снова покупал валюту после недельного перерыва.

По прогнозу аналитиков в течение недели ожидается снижение курса доллара к гривне. Согласно прогнозу, доллар на межбанке может торговаться через неделю около 24,1 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 24,0/24,2 грн.